GP di San Paolo, qualifica gara Sprint: pole di Norris che batte Verstappen, Ferrari indietro

Una pole, quella vera per il Gran Premio, Lando Norris l'aveva ottenuta a Sochi nel 2021. Poi, c'era andato vicino in altre occasioni, ma per quattro volte si era dovuto accontentare della seconda posizione, precisamente a Spielberg 2021 e poi quest'anno a Silverstone, Zandvoort ed Austin. Nello Shootout, la qualifica per la gara Sprint, non si era mai piazzato primo, anzi a Losail era stato battuto dal compagno di squadra Oscar Piastri per una prima fila tutta McLaren. Finalmente, per Norris è arrivata la soddisfazione di battere tutti nello Shootout sul circuito di San Paolo.



Norris già nella qualifica di venerdì riteneva di avere una monoposto in grado di poter lottare per la prima fila, o addirittura per la pole, ma qualcosa era andato storto terminando settimo, posizione che poi è divenuta la sesta per la penalità a George Russell. Oggi, nell'unico tentativo a disposizione per tutti nello Shootout, Norris ha chiuso col tempo di 1'10"622 battendo Max Verstappen con la Red Bull-Honda, secondo in 1'10"683, a 61 millesimi dall'inglese. Bene Sergio Perez, terzo in 1'10"756, finalmente vicino al compagno di squadra.



La differenza nei settori tra Norris e Verstappen è stata evidente nel primo e secondo tratto. Nel primo, a vantaggio dell'olandese (18"486 contro 18"674), nel secondo è andato meglio Lando (35"659 contro 35"852) mentre nel pezzo finale è stato più veloce il pilota McLaren, 16"289 contro 16"345. Da rilevare che Perez aveva gomme soft usate ed è stato più rapido di Verstappen nel primo e secondo settore, ma ha perso nel terzo (18"457, 35"748, 16"516 i suoi tempi).



Al quarto posto, troviamo George Russell seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. I due piloti Mercedes partiranno così dalla secdonda e dalla terza fila. Molto bene l'Alpha Tauri-Honda che ha ribaltato la pessima qualifica di venerdì. Sia Yuki Tsunoda sia Daniel Ricciardo sono entrati nel Q3 con il giapponese ottimo sesto e l'australiano ottavo.



Sotto le aspettative la Ferrari, che però ha preferito sacrificare lo Shootout mandando in pista Charles Leclerc e Carlos Sainz con gomme soft usate conservando così un set di Pirelli con la mescola morbida per il Gran Premio dove Leclerc partirà dalla prima fila. Oscar Piastri con la seconda McLaren ha concluso soltanto decimo, ma anche lui con soft usate.



Buoni progressi rispetto a venerdì per la Haas-Ferrari, 11esima e 12esima con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Risalita anche per la Sauber-Ferrari con Valtteri Bottas, 14esimo. Male la Alpine-Renault con Pierre Gasly 13esimo mentre Esteban Ocon è stato protagonista di un brutto incidente alla curva 3 con Fernando Alonso.



Il francese ha perso il posteriore in uscita della curva 2, è uscito dalla linea cambiando repentinamente direzionalità e andando a colpire con la gomma posteriore destra l'anteriore sinistra della Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, che procedeva lentamente all'esterno. Lo spagnolo si era spostato leggermente verso sinistra, ma in ogni caso sarebbe stato centrato da Ocon. Alonso aveva realizzato un tempo per entrare in Q2, ma non ha potuto partecipare per i danni rimediati.



Lance Stroll, dopo il grande exploit nella qualifica di venerdì, questa volta non è riuscito a superare il Q1.



Sabato 4 novembre 2023, qualifica sprint



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'10"622 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'10"683 - Q3

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'10"756 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'10"857 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'10"940 - Q3

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"019 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"077 - Q3

8 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"122 - Q3

9 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"126 - Q3

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"189 - Q3

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'11"727 - Q2

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'11"752 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'11"822 - Q2

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'11"872 - Q2

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - no time - Q2

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"388 - Q1

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"482 - Q1

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"497 - Q1

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"525 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'12"615 - Q1