GP di San Paolo, gara Sprint: Verstappen vince facile precedendo Norris, Leclerc quinto

Si è decisa al via la gara Sprint del GP del Brasile. Lando Norris è scattato bene, ma Max Verstappen è riuscito a recuperare terreno nei pochi metri che separano la prima fila dalla prima curva ed è passato subito al comando. Corsa finita, con l'olandese che pur con le gomme soft che hanno condizionato il rendimento di quasi tutti, grazie al sempre perfetto bilanciamento della RB19 è arrivato al traguardo in scioltezza battendo Norris di 4"2.



L'inglese della McLaren-Mercedes nelle prime battute è stato superato da George Russell, ma rapidamente si è ripreso la seconda posizione. Il pilota Mercedes aveva passato al via Sergio Perez, superato anche da Lewis Hamilton. I due piloti Mercedes hanno lottato parecchio, e bello il duello tra Hamilton e Perez, e ancora di più quello tra il messicano e Russell che si sono scambiati la posizione tre volte.



Questo confronto, però, ha finito per usurare rapidamente le Pirelli soft. Hamilton si è visto superare anche dalla Ferrari di Charles Leclerc e dalla Alpha Tauri-Honda di un pimpante Yuki Tsunoda. Al traguardo, dietro a Verstappen e Norris, il terzo posto è andato a Perez, poi Russell, crollato a 12"2 dalla Red Bull numero due e con 2"6 di vantaggio su Leclerc, quinto alla bandiera a scacchi.



Tre punti importanti per l'Alpha Tauri e Tsunoda. Con questo risultato, il team con base a Faenza ha allungato di tre punti sulla Sauber-Ferrari nella classifica costruttori. Carlos Sainz ha duellato nel finale con Daniel Ricciardo ed ha preso l'ultimo punticino disponibile, quello che spetta all'ottavo. Bello anche il duello tra Pierre Gasly e Fernando Alonso, vinto dalla spagnolo.



Sabato 4 novembre 2023, gara sprint



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 24 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 4"287

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 13"617

4 - George Russell (Mercedes) - 25"879

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 28"560

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 29"210

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 34"726

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 35"106

9 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 35"303

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 38"219

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 39"061

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 39"478

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 40"621

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 42"848

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 43"394

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 56"507

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 58"723

18 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'00"330

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'00"749

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'00"945



Il campionato piloti

1.Verstappen 499 punti; 2.Perez 246; 3.Hamilton 222; 4.Sainz 184; 5.Alonso 183; 6.Norris 176; 7.Leclerc 169; 8.Russell, 156; 9.Piastri 87; 10.Gasly 56; 11.Stroll 53; 12.Ocon 45; 13.Albon 27; 14.Tsunoda 11; 15.Bottas 10; 16.Hulkenberg 9; 17.Zhou, Ricciardo 6; 19.Magnussen 3; 19.Lawson 2; 20.Sargeant 1.



Il campionato costruttori

1.Red Bull-Honda 745 punti; 2.Mercedes 378; 3.Ferrari 354; 4..McLaren-Mercedes 263 5.Aston Martin-Mercedes 236; 6.Alpine-Renault 101; 7.Williams-Mercedes 28; 8.Alpha Tauri 19; 9.Sauber-Ferrari 16; 10.Haas-Ferrari 12.