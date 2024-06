Gp Canada, prove libere 3: Hamilton balza al comando davanti a Verstappen, Ferrari lontana

Finalmente a Montreal si è disputata una sessione senza pioggia. Pista asciutta, ma molto scivolosa, che ha reso difficile la vita dei 20 piloti. Tanti gli errori e come venerdì numerose le incompresioni tra chi viaggiava lentamente e chi era sul giro veloce: Alla fine con le gomme soft l'ha spunata la Mercedes di Lewis Hamilton, team che ha visto George Russell terzo. Nella morsa delle monoposto color argento si è inserito Max Verstappen con la Red Bull-Honda, ma l'olandese si lamenta per i troppi saltellamenti a cui è soggetta la RB20, proprio come a Monte Carlo.



Davanti al pubblico di casa, Lance Stroll si è preso il quarto tempo con la Aston Martin-Mercedes, poi la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri che ha preceduto un Daniel Ricciardo che appare in forma con la Racing Bulls-Honda. Ferrari poco convincenti in questa sessione con Charles Leclerc decimo e Carlos Sainz 12esimo, dovendo rallentare quando si è trovato Pierre Gasly in mezzo sul suo giro veloce. Dicevamo, tanti errori, il più grave quello di Guan Yu Zhou che già come ieri ha nuovamente sbattuto, questa volta alla prima curva e dopo 4 giri.



Sabato 8 giugno 2024, libere 3



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"549 - 31 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"923 - 32

3 - George Russell (Mercedes) - 1'12"957 - 33

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"026 - 27

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"266 - 32

6 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'13"279 - 34

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"293 - 32

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'13"340 - 30

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"342 - 29

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"349 - 28

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'13"439 - 30

12 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"570 - 33

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"642 - 32

14 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'13"663 - 31

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'13"716 - 31

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"737 - 29

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'13"777 - 27

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'13"880 - 22

19 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'14"075 - 31

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'16"656 - 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA