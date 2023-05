GP di Miami, prove libere 2: Verstappen e la Red Bull tornano al comando davanti alle due Ferrari, ma Leclerc sbatte

Il fuoco di paglia della Mercedes nel primo turno libero si è spento in fretta. Nella seconda sessione i tempi si sono abbassati sensibilmente e davanti a tutti è salita la Red Bull-Honda di Max Verstappen col tempo di 1'27"930. Un crono notevole perché Carlos Sainz, secondo in graduatoria, ha visto la bandiera a scacchi con un divario di quasi 4 decimi, per la precisione 385 millesimi. Charles Leclerc ha piazzato il terzo crono, poi è andato a sbattere contro le protezioni alla curva 7 dopo aver perso il posteriore della sua SF-23. E' comunque una Ferrari che non ha deluso e che ha lasciato in quarta posizione la seconda Red Bull di Sergio Perez, a mezzo secondo da Verstappen che a Miami ha un casco con colori inediti.Quinta, e dunque prima degli "altri", la Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso mentre Lance Stroll è ottavo. Dopo un avvio non esaltante, ma tutto era ben programmato, la AMR23 ha ritrovato il giusto passo. Molto veloce è parso Lando Norris con la McLaren-Mercedes, ottimo sesto davanti a Lewis Hamilton. La Mercedes è tornata nelle posizoni che le competono da inizio stagione. Hamilton sfoggia un casco dove presenta i colori dell'arcobaleno per difendere i diritti Lgbtq+ in quanto in Florida, lo Stato di Miami, il governatore non sembra proprio essere "mentalmente aperto". E Hamilton non ha perso l'occasione per criticarlo a suo modo.L'Alpine-Renault sembra in buona forma su questo tracciato confermandosi in top 10 questa volta con Esteban Ocon, ma Pierre Gasly non è distante essendo 11esimo. In casa Haas hanno rimesso in sesto la vettura di Nico Hulkenberg, 17esimo, bene ha fatto Kevin Magnussen 12esimo. Notevole la prova di Alexander Albon, decimo con la Williams-Mercedes, male il suo compagno Logan Sargeant, ultimo. Il rookie americano gioca in casa essendo nato a Fort Lauderdale, Florida. Segnali positivi dalla Sauber-Ferrari, ancora negativi dall'Alpha Tauri-Honda.Venerdì 6 maggio 2023, prove libere 21 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"930 - 23 giri2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"315 - 263 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"398 - 204 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"419 - 245 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"660 - 256 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"741 - 247 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"858 - 238 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"930 - 239 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'28"937 - 2510 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"046 - 2611 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"098 - 2212 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"171 - 2213 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"181 - 2714 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"189 - 2615 - George Russell (Mercedes) - 1'29"216 - 2116 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"339 - 2417 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'29"393 - 2218 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"613 - 2519 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"928 - 2520 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'30"038 - 27