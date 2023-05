GP di Miami, prove libere 1: la Mercedes sorprende tutti con Russell e Hamilton davanti

Ci sono due Mercedes al comando del primo turno di prove libere del GP di Miami. Una vera sorpresa con George Russell, che ha trascorso lungo tempo ai box per cambiare la scatola di guida bocciando quella nuova e tornando a quella tradizionale, abile nello sfruttare sul finire della sessione le gomme soft. E così ha fatto anche Lewis Hamilton. In questo modo, Russell (che si è ben rilassato in piscina come si vede nella simpatica foto targata Mercedes) ha siglato il tempo di 1'30"125, Hamilton 1'30"337. Buon avvio per il solito Charles Leclerc, terzo in 1'30"449, a 324 millesimi dal leader.Le Red Bull se la sono presa comoda. Max Verstappen si è posizionato quarto a 424 millesimi da Russell, non bene Sergio Perez addirittura 11esimo, vincitore del recente GP di Baku e intenzionato a mettere un po' di pepe al Mondiale cercando di infastidire nella rincorsa al titolo il suo compagno di squadra. La seconda Ferrari, di Carlos Sainz, è quinta a tre decimi da Leclerc. Finalmente si sorride in casa Alpine (almeno per il momento) grazie al sesto posto di Pierre Gasly che a Baku ha vissuto un weekend disastroso e al decimo di Esteban Ocon.Appaiono un po' indietro rispetto al solito le Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso settimo e Lance Stroll ottavo. Sorprendente nono posto di Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Il tedesco però, ha commesso un errore dopo aver segnato quel tempo andando a sbattere contro il muro e danneggiando la sua monoposto. Avvio non troppo esaltante per la McLaren-Mercedes, 12esima con Oscar Piastri e 16esima con Lando Norris. Ai box, il tester Alex Palou protagonista della Indycar.Nella foto, Russell mentre... si rilassa in piscinaVenerdì 5 maggio 2023, prove libere 11 - George Russell (Mercedes) - 1'30"125 - 18 giri2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"337 - 243 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"449 - 234 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"549 - 225 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"724 - 236 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"104 - 207 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"231 - 248 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"337 - 249 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'31"392 - 1410 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"542 - 2711 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"566 - 2212 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'31"810 - 2413 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"853 - 2514 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'31"902 - 2415 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"903 - 2516 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"997 - 2317 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'32"134 - 2218 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"169 - 2819 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'32"619 - 2720 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"637 - 10