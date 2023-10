GP di Losail, shootout: Piastri conquista la pole per la gara Sprint che può laureare Verstappen campione del mondo

Sabato 7 Ottobre 2023, 18:03







E venne il giorno di Oscar Piastri. L'australiano rivelazione della stagione con la McLaren-Mercedes, ha conquistato meritatamente la pole nella qualifica (shootout) della gara Sprint che si svolgerà oggi con partenza alle 19.30. Già in prima fila col secondo tempo nel Gran Premio di Suzuka, in seconda fila con il terzo crono nel GP di Silverstone, e in prima fila nello shootout di Spa, Piastri è riuscito finalmente a centrare il miglior tempo e a battere il compagno di squadra Lando Norris, autore di un errore nell'ultima curva nel suo giro finale.



E' una prima fila tutta McLaren ed è qualcosa di clamoroso considerando che Max Verstappen si è piazzato terzo dopo essersi ritrovato un tempo cancellato per track limits. Che hanno pesantemente condizionato, come nella qualifica di ieri era capitato proprio a Norris e Piastri, l'esito dello shootout. Ma ai due piloti di Zak Brown non va comunque tolto neanche un millesimo di merito per la prestazione offerta. Verstappen partirà nella Sprint dalla seconda fila e gli basterà arrivare tra i primi sei alla bandiera a scacchi per laurearsi campione del mondo per la terza volta.



A fianco dell'olandese scatterà il sempre combattivo George Russell con la Mercedes che ha dovuto registrare il 12esimo tempo di Lewis Hamilton. Niente Q3 per lui causa track limits. Anche Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno combattuto duramente con i track limits in Q1, Q2 e Q3, e alla fine entrambi partiranno dalla terza fila. Di più non potevano come già evidenziato nella qualifica di venerdì.



Notevole la progressione di Nico Hulkenberg, capace di portare la Haas-Ferrari in settima posizione e addirittura davanti a Sergio Perez, ottavo con la Red Bull e nuovamente colpito dai track limits. Almeno questa volta è entrato nel Q3. Tempi cancellati anche per Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che deve registrare l'ennesimo crollo di Lance Stroll, incapace sia ieri sia oggi di uscire dal Q1. Delusione in casa Williams con i suoi piloti, Alexander Albon e Logan Sargeant, fuori nel Q1 per track limits.



Insomma, come era accaduto a Spielberg, anche Losail presenta un tracciato in cui i track limits sono una parte importante dello svolgimento delle sessioni e speriamo non possano condizionare eccessivamente la gara Sprint e il Gran Premio di domani. Sul quale grava anche il timore da parte della FIA di dover considerare di chiedere ai team di fare almeno tre pit-stop, cambiare le gomme ogni 20 giri, causa cordoli che hanno provocato un distaccamento delle gomme posteriori Pirelli tra la mescola e la carcassa, con rischio di lento sgonfiamento. Questo accade quando non si fanno i controlli come si deve prima dell'arrivo della data del Gran Premio e si va a correre su circuiti improbabili, più adatti alle moto che alle F1, come questo del Qatar.



Sabato 7 ottobre 2023, shootout (qualifica gara sprint)



1 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"454 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"536 - Q3

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'24"646 - Q3

4 - George Russell (Mercedes) - 1'24"841 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'25"155 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"247 - Q3

7 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'25"320 - Q3

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"382 - Q3

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - no time - Q3

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - no time - Q3

11 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'25"686 - Q2

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"962 - Q2

13 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'26"236 - Q2

14 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"584 - Q2

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'54"546 - Q2

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"849 - Q1

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'26"862 - Q1

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"926 - Q1

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'27"438 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 2'05"741 - Q1