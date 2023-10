GP di Città del Messico, prove libere 3: Verstappen leader a 350 orari, Sainz rischia un incidente con Stroll

Sabato 28 Ottobre 2023, 21:20







Le sorprese delle prove libere del venerdì si stanno confermando sempre più. Anche nel terzo turno libero, la Williams, la Sauber e l'Alpha Tauri hanno fatto a spallate per entrare nella top 10 e ci sono riuscite benissimo. Max Verstappen per strappare il primo tempo ad Alexander Albon al volante della Williams-Mercedes, si è dovuto impegnare non poco. L'olandese ha segnato il tempo di 1'17"887 mentre l'anglo-thailandese ex pilota Red Bull aveva realizzato il crono di 1'17"957. Una prestazione notevole considerando che neanche Sergio Perez con la seconda RB19 è riuscito a scendere sotto l'1'18" chiudendo in 1'18"026.



La Mercedes era partita a razzo con George Russell, primo in 1'18"644, poi l'inglese ha chiuso in 1'18"248 candidandosi tra i protagonisti della qualifica. E' mancato Lewis Hamilton per il momento, soltanto decimo in 1'18"522. Quinto ha terminato Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes, meno ficcante del solito, ma è lecito pensare che per la qualifica sarà della partita per la pole al pari di un Lando Norris che si è risparmiato risultando ottavo.



La Sauber-Ferrari con Valtteri Bottas è la seconda sorpresa del turno, sesta con Valtteri Bottas mentre l'Alpha Tauri-Honda ha piazzato Yuki Tsunoda in settima piazza e Daniel Ricciardo in nona. I motori Honda, benché non più seguiti dalla Casa madre, volano avendo raggiunto velocità prossime ai 350 orari sul lungo rettifilo di arrivo. A confermare la buona lena della Williams, c'è Logan Sargeant, 11esimo.



Sessione complicata per la Ferrari. Carlos Sainz è stato rallentato in un primo momento da Guan Yu Zhou, poi pericolosamente nel finale da un Lance Stroll che procedeva lentamente senza guardarsi attorno. Lo spagnolo è riuscito a evitare l'impatto con la Aston Martin buttandosi in testacoda. Incredibile, ma vero, per il momento i commissari hanno ritenuto di non intervenire nei confronti di Stroll. Anche Charles Leclerc è stato bloccato da un'altra vettura, la Haas di Kevin Magnussen. Insomma, non si è capito in questa sessione quale sia il reale valore della SF-93 con gomme soft. Male le due Aston Martin e le due Alpine-Renautl, con Pierre Gasly subito in testacoda ed Esteban Ocon lungo in una curva.



Sabato 28 ottobre 2023, libere 3



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"887 - 19 giri

2 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'17"957 - 19

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"026 - 19

4 - George Russell (Mercedes) - 1'18"248 - 20

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'18"392 - 22

6 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"437 - 26

7 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"450 - 26

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"480 - 21

9 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"499 - 15

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"522 - 21

11 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"718 - 15

12 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"917 - 21

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"970 - 22

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"094 - 21

15 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"293 - 23

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'19"320 - 18

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'19"471 - 21

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'19"509 - 19

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'19"573 - 9

20 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"839 - 19