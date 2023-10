GP di Città del Messico, prove libere 1: Verstappen detta il passo, Ferrari come una infermeria

Venerdì 27 Ottobre 2023, 22:09







Dal Texas a Città del Messico, la Formuila 1 ha attraversato la frontiera per entrare nel Paese di Sergio Perez, amatissimo dai suoi connazionali tanto da convincere la Red Bull a mettere alle spalle di Max Verstappen, non particolarmente amato da quelle parti, due guardie del corpo. Una esagerazione? Forse sì. Intanto, proprio il neo campione del mondo ha firmato il primo tempo nel turno iniziale delle prove ilbere.



Verstappen è stato l'unico a scendere sotto l'1'20" ottenendo il crono di 1'19"718. Per lungo tempo, Perez ha occupato la seconda posizione, ma nel finale è stato superato da un sorprendente Alexander Albon con la Williams-Mercedes, che non ricordiamo di averlo visto così in alto nella classifica da quando guida per il team diretto da James Vowles.



La sempre competitiva McLaren-Mercedes è risultata quarta con Lando Norris e sesta con Oscar Piastri mentre la Ferrari al momento è quinta con Charles Leclerc e settima con Carlos Sainz. Il monegasco ha una infezione alla bocca, ma non gli crea particolare problemi al volante. Lo spagnolo, invece, ieri non si è visto in pista per un problema intestinale che lo ha debilitato, ma oggi ha guidato serenamente. Bel colpo per Daniel Ricciardo, ottavo con l'Alpha Tauri-Honda. Vedremo se riuscirà a confermarsi a questi livelli. Mercedes ha invece iniziato sotto tono, 11esima con Lewis Hamilton.



Sono stati ben cinque i rookie presenti, tutti provenienti dalla F2, in questa sessione. La FIA obbliga i team a schierare almeno in una occasione i loro giovani talenti e non avendolo fatto quasi mai fino ad ora, si corre ai ripari. Il mgiliore è risultato Oliver Bearman, al debutto assoluto in un contesto ufficiale, 15esimo con la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen. L'inglese appartiene al Ferrari Driver Academy. Prima volta anche per Isack Hadjar del gruppo Red Bull, al volante della Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda.



Tra i volti non iscritti al campionato, con l'Alpine-Renault di PIerre Gasly ha girato Jack Doohan (figlio del conque volte campione del mondo di motociclsimo, classe 500) che già nel 2022 aveva partecipato al primo turno del venerdì proprio in Messico e ad Abu Dhabi, dove aveva svolto anche una giornata di test. Frederik Vesti ha portato in pista la Mercedes al posto di George Russell. Per il danese era la prima volta in un turno di un Gran Premio, ma aveva provato per il team di Toto Wolff lo scorso anno ad Abu Dhabi.



Sfortunato Theo Pourchaire, leader del campionato di F2 e che si gioca il titolo proprio contro Vesti. Il francese per un problema tecnico non ha registrato neanche un tempo con la Sauber-Ferrari di Valtteri Bottas. Pourchaire aveva già effettuato un turno libero ad Austin 2022 oltre a un giorno di test ad Abu Dhabi,.



Venerdì 27 ottobre 2023, libere 1



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"718 - 28 giri

2 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"813 - 29

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'20"015 - 26

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"237 - 29

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"297 - 29

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'20"463 - 31

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"479 - 22

8 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"568 - 30

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'20"677 - 26

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"687 - 26

11 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"724 - 25

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'20"968 - 29

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'21"129 - 27

14 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'21"157 - 30

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'21"313 - 31

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"347 - 17

17 - Isack Hadjar (Alpha Tauri-Honda) - 1'21"941 - 25

18 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'22"109 - 25

19 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'22"937 - 26

20 - Theo Pourchaire (Sauber-Ferrari) - no time - 4