Gp Austria, prove libere: Verstappen comanda davanti alle due Ferrari. Sainz secondo, Leclerc terzo

La Formula 1 è arrivata sul bel circuito del Red Bull Ring, a Spielberg, l'area dove il compianto Dieter Mateschitz ha voluto dare il nome della sua storica e fortunata azienda e abbellire quella regione creando alberghi di livello e quant'altro. Un tracciato corto, di poco più di un minuto, ma impegnativo. Max Verstappen nell'unico turno libero del weekend, che vedrà la disputa della gara sprint il sabato pomeriggio, ha segnato il miglior tempo in 1'05"742 con le gomme medie. L'olandese ha litigato un po' con la sua RB19 che lo tormentava con un eccessivo sottosterzo, ma il problema è poi stato risolto a quanto pare.



La Ferrari ha utilizzato le gomme soft nel finale piazzando Carlos Sainz in seconda posizione in 1'05"983 e Charles Leclerc terzo in 1'06"012. Il monegasco rispetto allo spagnolo ha faticato un pochino di più nel trovare la prestazione con le Pirelli morbide. La SF-23 ha presentato alcune modifiche al fondo vettura e all'ala anteriore. Dietro alle due Rosse si è classificato Lewis Hamilton con la Mercedes, quarto in 1'06"251, ma con le gomme dure. Quindi, molto convincente la Mercedes. Sergio Perez è quinto, in perenne affanno in questo periodo con la seconda Red Bull.



La tanto attesa Aston Martin-Mercedes, è risultata sesta con Lance Stroll e ottava con Fernando Alonso. In mezzo a loro un ottimo Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari che in pista ha anche litigato con Nyck De Vries. L'attesa McLaren-Mercedes ha portato per la sola vettura di Lando Norris un notevole pacchetto di novità che lo hanno portato... in ultima posizione. In realtà, Norris non ha cercato il tempo limitandosi a svariate prove per verificare alcune delle soluzioni tecniche portate.



Dunque, come detto, il GP di Austria presenta il format della gara sprint. Di conseguenza, questo è stato l'unico turno libero a disposizione di piloti e team. Nel pomeriggio, alle 17, si terrà la qualifica valelove per lo schieramento di partenza del GP di domenica, domani la qualifica per la gara Sprint che si svolgerà alle 16.30. Domenica il GP alle ore 15.



Venerdì 30 giugno 2023, prove libere



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'05"742 - 30 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'05"983 - 32

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'06"012 - 33

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'06"251 - 34

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'06"262 - 32

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"340 - 29

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'06"497 - 27

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'06"656 - 31

9 - George Russell (Mercedes) - 1'06"696 - 28

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'06"780 - 33

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'06"794 - 23

12 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'06"809 - 36

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'06"846 - 30

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'06"847 - 33

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'06"985 - 34

16 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'07"017 - 36

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'07"018 - 25

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'07"202 - 30

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'07"287 - 28

20 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'07"368 - 20