GP di Austin, shootout gara Sprint: Verstappen batte Leclerc di 55 millesimi. Quattro piloti in un solo decimo

Sabato 21 Ottobre 2023, 20:57







C'è una Red Bull-Honda sotto pressione ad Austin. E anche Max Verstappen si trova a gestire una situazione che, quest'anno, rarramente gli è capitata. Nella qualifica per la gara Sprint che si terrà tra poche ore, Verstappen ha conquistato il primo tempo "vendicando" la pole sfuggitagli venerdì, ma ha sovuto soffrire. Prima un testacoda completo nel corso del Q2, poi il giro secco finale (un solo push per tutti) in cui ha sentito il respiro degli avversari.



Verstappen ha concluso al vertice della classifica in 1'34"538 precedendo un mai domo Leclerc e una Ferrari che in questo finale di stagione sta lavorando molto bene anche in vista 2024. Il monegasco ha incassato un distacco di soli 55 millesimi dal neo campione del mondo mentre Lewis Hamilton, terzo co una Mercedes decisamente competitiva è terzo a 69 millesimi. Poi, c'è in quarta posizione Lando Norris, con la McLaren-Mercedes il cui distacco è di 101 millesimi. Morale, su un circuito estremamente impegnativo, difficile, da oltre un minuto e mezzo, quattro piloti sono racchiusi in un solo decimo. Pazzesco.



Si annuncia dunque una gara Sprint molto tirata, ma vedremo se con un maggiore carico di benzina la Red Bull si rivelerà superiore rispetto a Ferrari, Mercedes e McLaren. La sfida è lanciata. La differenza tra Verstappen e Leclerc in questa qualifica è stata più che altro nel primo settore in cui l'olandese ha segnato il tempo di 25"461 mentre il monegasco ha ottenuto 25"555. Leclerc è poi stato più rapido nel secondo settore (38"091 contro 38"160), a pagato tre centesimi nella parte conclusiva del tracciato, 30"947 contro 30"917.



Hamilton è invece stato più veloce di Leclerc nel primo e nel terzo settore, ma dove ha perso la prima fila è stato nella parte cerntrale del circuito dove ha lasciato un decimo alla Ferrari. Cuiroso notare che le due McLaren hanno il miglior tempo nel primo e terzo settore, rispettivamente con Norris e Oscar Piastri, che ha concluso quinto in classifica, ma a tre decimi da Verstappen. Non può essere soddisfatto Carlos Sainz, soltanto sesto, e con lui anche Sergio Perez, setitmo e nuovamente lontanissimo dal compagno in Red Bull. Male George Russell, ottavo, rispetto ad Hamilton e a rischio penalità per un blocco a Leclerc nel Q2.



Bel colpo di Alexander Albon, nono. Dopo la disfatta della qualifica vera, in cui non ha superato il Q1, in Williams-Mercedes si è lavorato sodo per trovare un giusto bilanciamento e il risultato è arrivato. Decima la Alpine-Renault di Pierre Gasly. Fuori dalla top 10 un buon Daniel Ricciardo, 11esimo con l'Alpha Tauri-Honda e molto meglio rispetto alla qualifica. Nuovamente fuori dalla Q3 Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes.



Sabato 21 ottobre 2023, qualifica gara sprint



1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"538 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"593 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'34"607 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"639 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'34"894 - Q3

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"939 - Q3

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'35"041 - Q3

8 - George Russell (Mercedes) - 1'35"199 - Q3

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"366 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'35"897 - Q3

11 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"978 - Q2

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"087 - Q2

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'36"137 - Q2

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"181 - Q2

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'36"182 - Q2

16 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'36"749 - Q1

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'36"922 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'36"922 - Q1

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"945 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'37"186 - Q1