Gp Canada, diretta: Verstappen a caccia della 41esima vittoria per raggiungere Senna, Leclerc punta alla rimonta

Subito un brivido in casa Ferrari dove si è dovuto sistemare, in griglia di partenza, il fondo della monoposto di Leclerc, danneggiatosi.

Non lo dice, ma sa bene di avere già il Mondiale 2023 in tasca, anche se non siamo nemmeno giunti a metà campionato. Max Verstappen quindi, è alla ricerca di obiettivi che gli permettando di tenere alta la concentrazione e il primo che si pone davanti a lui è quello del numero delle vittorie. Se conquisterà anche il GP del Canada, l'olandese della Red Bull raggiungerà i 41 successi eguagliando Ayrton Senna in questa particolare classifica. Davanti a loro nella graduatoria ci sono Alain Prost con 51 vittorie, poi Sebastian Vettel con 53, Michael Schumacher con 91 e Lewis Hamilton a quota 103. Se Prost e Vettel possono essere raggiungibili anche durante quest'anno, più impegnativo arrivare a Schumacher e Hamilton. Ci vorrà tempo.

Intanto, Verstappen ha gettato le basi per prendersi anche la gara di Montreal.

All suo fianco scatta Fernando Alonso con una Aston Martin-Mercedes sviluppata ulteriormente e intenzionata come non mai a fare lo sgambetto alla Red Bull. Seconda fila tutta per la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell, poi la grande sorpresa della qualifica (svoltasi con la pioggia) di Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari. Il tedesco doveva essere al posto di Alonso in prima fila, avendo segnato il secondo crono sabato, ma è stato penalizzato di tre posizioni per non avere rallentato l'andatura durante l'esposizione di una bandiera rossa per incidente ad Oscar Piastri. La Ferrari è in quinta fila, decima piazzola, con Charles Leclerc, che non ha sfruttato bene le gomme intermedie, e Carlos Sainz 11esimo anziché ottavo per via di una penalità. Ha ostacolato nel Q1 Pierre Gasly.