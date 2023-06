F1, Gp del Canada: cancellato il primo turno libero per un problema elettrico al circuito chiuso televisivo interno

Venerdì 16 Giugno 2023, 21:03







Nella ipertecnologica F1 può accadere che una intera sessione, per la precisione la prima delle prove libere del GP del Canada a Montreal, non venga disputata per un problema al circuito televisivo del tracciato che non è sincronizzato. Per ovvi motivi di sicurezza, la sessione è stata sospesa dopo pochi minuti dal suo avvio. La bandiera rossa era uscita perché la Alpine-Renault di Pierre Gasly dopo appena un giro si era fermata a bordo pista per un problema nell'inserimento delle marce. Quasi simulataneamente, è saltato il circuito chiuso televisivo e tutti sono rimasti fermi ai box. La direzione gara ha deciso che al secondo turno libero, di 60 minuti, verranno aggiunti 30 minuti per recuperare il tempo perso. Musi lunghi nei vari box, soprattutto in quello Aston Martin che ha portato a Montreal importanti sviluppi sulla AMR23.