GP del Brasile, vince Hamilton davanti a Verstappen, Raikkonen terzo. Alla Mercedes il titolo costruttori

Ultimo aggiornamento: 19:58

60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle.54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di Grosjean in ottava posizione.45° giro - Ricciardo attacca Vettel e si prende la quinta posizione.44° giro - Ocon tenta di sdoppiarsi da Verstappen, i due si toccano i finiscono in testacoda. Hamilton si riprende la testa della gara.41° giro - Si ferma anche Ricciardo, rientra in sesta posizione subito alle spalle di Vettel.40° giro - La Red Bull di Verstappen in fila la Mercedes di Hamilton sul rettilineo del traguardo, prima della staccata.37° giro - Raikkonen è più veloce di Vettel, Sebastian lo fa passare.36° giro - Si ferma Verstappen e sulla sua Red Bull vengono montate le gialle soft. Hamilton torna in testa alla gara.32° giro - Si ferma anche Raikkonen e monta le pirelli bianche soft.30° giro - Incredibile come le Red Bull riescono a sfruttare le gomme supersoft: ha fatto 30 giri e gira ancora su tempi record.20° giro - Hamilton effettua la stessa manovra, si ferma e monta le bianche.19 giro - Le Mercedes iniziano ad avere blistering, si ferma Bottas e monta le Pirelli bianche medie.17° giro - La Ferrari finta il cambio gomme, poi i meccanici rientrano nei box.11° giro - Il finlandese della casa di Stoccarda viene attaccato anche dalle Ferrari con Raikkonen che addirittura lo attacca.10° giro - Dopo averci provato più volte Verstappen fa un grande sorpasso in fondo al rettilineo del traguardo e sfila il secondo posto a Bottas.8° giro° - Dopo i giri iniziali un po' in difficoltà le Pirelli gialle soft delle Ferrari inizino a lavorare meglio e i due driver del Cavallino tengono con facilità il ritmo delle vetture che pecedono.5° giro - Ricciardo ha fatto una bella rimonta a suon di sorpassi e dall'11° posto sullo schieramento è già risalito al sesto alle spalle delle Ferrari.4° giro - Il tedesco del Cavallino fa un errore e viene scavalcato dal compagno di squadra finlandese.3° giro - L'olandese volante ha un super ritmo ed infila anche l'altra rossa di Sebastian.2° giro - Verstappen sfrutta le coperture più soffici e passa la Ferrari di Raikkonen.PARTENZA - Si spegne il semaforo e Lewis Hamilton scatta bene dalla pole e si infila in testa nella prima curva. Vettel è penalizzato dalle Pirelli gialle più dure e deve vedere la seconda poszione a Bottas.SAN PAOLO - Ancora un duello fra Ferrari e Mercedes con in palio il prestigioso Mondiale Costruttori di Formula 1. Sulla pista brasiliana di Interlagos, a San Paolo, la Freccia d'Argento di Lewis Hamilton e il Cavallino di Sebastian Vettel scattano in prima fila per contendersi una vittoria che ha un valore pesante. Seb, infatti, non si arrampica più sul gradino più alto del podio dal Gran Premio del Belgio a Spa disputato lo scorso mese di agosto. Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le prime a scattare con le Pirelli gialle soft, tutti gli altri prenderanno il via con le più morbide rosse supersoft che sicuramente si deterioranno prima. Così le due monoposto del Cavallino potranno posticipare la sosta ed avere pneumatici più freschi nel finale.