GP Brasile, libere: Norris apre il weekend brasiliano, Red Bull in difficoltà, la Ferrari non ha fretta

Tre piloti inglesi davanti a tutti. Lando Norris ha piazzato il colpo "vincente" nelle ultime battute dell'unico turno libero del GP del Brasile, il format è infatti quello del weekend Sprint. La McLaren si è rivelata subito competitiva (Oscar Piastri è quarto) nonostante le asperità che l'asfalto del circuito, rifatto completamente, ha presentato sorprendendo tutti.

Dietro a Norris, la Mercedes di George Russell, sempre al vertice finché non è stato superato dal connazionale. È andata peggio a Lewis Hamilton, soltanto 16esimo, che con le gomme soft non è riuscito a trovare un giro valido. La sorpresa è arrivata da Oliver Bearman, terzo con la Haas-Ferrari.

Il giovane britannico, terzo pilota della squadra e già sotto contratto per correre nel 2025, ha per oggi sostituito Kevin Magnussen, bloccato in hotel perché indisposto. E Bearman non si è fatto pregare portando la Haas in terza posizione. Guiderà anche nella quaifica Sprint.





Buon avvio della Williams-Mercedes, quinta con Alexander Albon e 12esima con Franco Colapinto. Sessione di studio per la Ferrari con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz settimo. La Haas è in top 10 anche con Nico Hulkenberg, ottavo davanti alla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, che nei giorni scorsi è stato colpito da influenza intestinale. In difficoltà la Red Bull-Honda. Max Verstappen è 15esimo e nello schieramento del Gran Premio di domenica pagherà cinque posizioni di penalità per la sostituzione di alcune parti del motore. Per aituare in qualche modo Sergio Perez, reduce da pessime gare, la Red Bull su pressione del pilota messicano gli ha cambiato il telaio: risultato in questa sessione, 19esimo...



Venerdì 1 novembre 2024, libere



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'10"610 - 28 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'10"791 - 23

3 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'10"805 - 29

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'10"950 - 29

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'10"955 - 27

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"038 - 30

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"100 - 30

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'11"124 - 25

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"215 - 26

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'11"216 - 27

11 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'11"301 - 26

12 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'11"483 - 25

13 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'11"619 - 31

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'11"651 - 29

15 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"712 - 30

16 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'11"754 - 30

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"783 - 26

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'11"827 - 26

19 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"845 - 28

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"883 - 27