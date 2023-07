GP Belgio Sprint, la diretta: iniziato il giro di formazione dietro la safety-car

Sul rettifilo del Kemmel la nuvola d'acqua sollevata dalle vetture è enorme e rende la visibilità precaria

Inizia il giro di ricognizione, la safety-car è davanti al gruppo di venti monoposto

Per ora previsti due giri in safety-car, dopo di che si vedrà in base a quel che dicono i piloti via radio come proseguire

Spa, non lontano dall'Olanda, diventa un circuito di casa per i tifosi di Verstappen

La "curva" dei tifosi olandesi di Verstappen è già caldissima

Russell aveva fatto un salto ai box...

alla toilette... ed ora ritorna nella sua monoposto

Ora ha smesso di piovere, vengono tolte le tendine che coprono le monoposto

Alle 17.35 il via del giro di ricognizione

Stoicamente il pubblico resiste numerosissimo sulle tribune scoperte

Continua a piovere forte, ma secondo le indicazioni del box Ferrari dovrebbe smettere entro 5 minuti per poi non cadere per un'ora

La pioggia è calata, ma è atteso un forte diluvio tra pochi minuti

Partenza ulteriormente ritardata, in pista la vettura di sicurezza che sta controllando la situazione

L'avvio della corsa è per le 17.12

La pioggia è arrivata anche nella parte del tracciato del paddock, partenza ritardata e cambio gomme sullo schieramento, da slick a intermedie

Attenzione ha cominicato a piovere, non nella zona di arrivo, ma in altra parte del circuito

La partenza è prevista per le 17.05. Originariamente la Sprint doveva scattare alle 16.30, ma per via della pioggia ci sono stati dei ritardi.

Trenta minuti senza respiro. La gara Sprint si riaffaccia in F1, sul circuito di Spa, il più lungo (7 km) e difficile del calendario iridato, e in quei pochi 15 giri programmati Max Verstappen scatterà davanti a tutti dopo aver battuto il rookie Oscar Piastri per appena 11 millesimi nello Shootout, così si chiama la qualifica per la Sprint. E poi c'è Carlos Sainz, ottimo terzo a 25 millesimi mentre Charles Leclerc è con lo spagnolo in seconda fila con l'amarezza di aver gettato al vento la possibilità di giocarsi la pole per un errore. Al momento non piove, l'asfalto e asciutto e le monoposto si stanno schierando con le gomme soft slick.