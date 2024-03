GP Bahrain, la diretta: Verstappen al comando, Russell secondo, poi Perez. Sainz supera Leclerc

13° giro - Verstappen +10" su Russell poi Perez Norris Piastri Hamilton Alonso Tsunoda Albon

12° giro - Ai box Russell Leclerc e Magnussen, gomme dure per tutti e tre

11° giro - Gran sorpasso di Sainz su Leclerc, ai box Ocon per montare gomme dure

Si ritira Sargeant per motivi tecnici. E invece no, Sargeant riparte...

10° giro - Hamilton supera Alonso per l'ottava posizione.

PIt-stop per Zhou e Stroll che montano gomme dure

9° giro - Leclerc continua a commettere varie sbavature, Sainz gli è in coda

7° giro - Perez supera Leclerc che commette piccoli errori

5° giro - Verstappen porta a 3"9 il vantaggio su Russell, Leclerc è attaccato da Perez. Sainz è quinto seguito da Norris e Piastri che ha passato Alonso. Hamilton è nono davanti a Tsunoda Albon Magnussen Zhou Sargeant Ricciardo Ocon Gasly Stroll Bottas Hulkenberg

Il replay mostra che l'incidente alla prima curva è stato causato da Hulkenberg che ha speronato Stroll

3° giro - Gran sorpasso di Russell su Leclerc, Norris passa Alonso

2° giro - Verstappen ha 1"5 su Leclerc e 2" su Russell

Va ai box Hulkenberg coinvolto in un contatto alla prima curva con Stroll

Verstappen parte bene e sale in prima posizione seguito da Leclerc Russell Perez Sainz Alonso Norris Piastri Hamilton e Tsunoda in top 10

Pochi secondi al via

Tutti partiranno con le gomme soft, cosa raramente verificatasi

La temperatura dell'asfalto è di 24 gradi. Una situazione inattesa che potrebbe favorire molti piloti nella gestione delle gomme

Saranno 57 i giri da percorrere, temperatura dell'aria 18 gradi. Raramente è stato così freddo in Bahrain

Sulla griglia di partenza è apparso il calciatore Neymar attualmente in Arabia Saudita nella squadra Al Hilal

Mancano pochi minuti alla partenza del primo dei 24 Gran Premi stagionali

Ottenere il miglior tempo delle tre frazioni della qualifica, ma ritrovarsi secondo. Una vera beffa per Charles Leclerc e per la Ferrari che nella decisiva Q3 si sono visti battere dalla Red Bull-Honda di Max Verstappen. Leclerc infatti, nella sessione finale, non ha ripetuto il tempo della Q2 che lo avrebbe proiettato in pole. Dunque, la Ferrari benché amareggiata, può dirsi soddisfatta dal rendimento della SF-24 che si è subito portata al livello della temuta RB20 progettata da Adrian Newey.

Verstappen e Leclerc si divideranno la prima fila, tutto da scoprire come sarà il rendimento in gara delle due monoposto e il relativo consumo delle gomme. Lo sapremo a breve. Intanto, attenzione anche alla Mercedes, terza con George Russell, mentre Carlos Sainz, quarto con la seconda Ferrari, è pronto a dire la sua.