Gp Australia Formula 1: orario e dove vedere prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista domenica 24 marzo per il terzo appuntamento della stagione con il Gp di Melbourne in Australia. Max Verstappen sta già guidando la classifica con due vittorie consecutive in Barhein e in Arabia Saudita, dove ha dimostrato sin da subito di dominare anche in questa annata. Problemi per la Ferrari che nell'ultima gara si è dovuta affidare al terzo pilota Oliver Bearman a causa di un problema fisico di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, infatti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'appendicite che lo ha costretto a saltare il secondo appuntamento stagionale.

Dove vederla

È possibile vedere il Gp d'Australia che si terrà a Melbourne in diretta grazie a Sky. L'emittente televisiva renderà disponibili le immagini della gara, che ci sarà all'alba di domenica 24 marzo, su Sky Sport Uno e su Sky Sport F1. Inoltre, è possibile vedere la corsa in differita e in chiaro su Tv8.

Programma del Gp Australia

Prove libere 1 : Venerdì 22 marzo, ore 02:30

: Venerdì 22 marzo, ore 02:30 Prove libere 2 : Venerdì 22 marzo, ore 06:00

: Venerdì 22 marzo, ore 06:00 Prove libere 3 : Sabato 23 marzo, ore 02:30

: Sabato 23 marzo, ore 02:30 Qualifiche : Sabato 23 marzo, ore 06:00

: Sabato 23 marzo, ore 06:00 Gara: Domenica 24 marzo, ore 05:00

In differita

Qualifiche : Sabato 23 marzo, ore 10:00

: Sabato 23 marzo, ore 10:00 Gara: Domenica 24 marzo, ore 14:00

Perché si corre alle 5.00 italiane

Inizialmente la gara de Gp di Australia era prevista per le 7.00 italiane, mentre ora l'orario è slittato alle 5.00 anticipando così lo spegnersi dei semafori rossi di due ore. Il motivo è presto spiegato: un incorcio di fusi orari ha fatto sì che la corsa venisse stata anticipata.

Tra l'ora solare italiana e quella legale australiana il Gran Premio è slittato di due ore.