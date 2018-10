Ad Austin pole a Hamilton, poi Kimi. Vettel 2° tempo, ma partirà 5°

Lewis Hamilton si prende la pole position anche al Gp degli Stati Uniti. Segnali incoraggianti dalla Ferrari che fa il secondo tempo con Sebastian Vettel - che però scatterà dalla quinta casella per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse durante la prima sessione delle libere - e il terzo con Kimi Raikkonen che, proprio in virtù della penalitù al compagno di scuderia, partirà affianco al campione inglese.



In seconda fila l'altra Mercedes di Bottas e la Red Bull di Ricciardo. Poi Ocon, Hulkenberg, Grosjean, Leclerc e Perez a chiudere la top ten. Ultimo aggiornamento: 00:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA