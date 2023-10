Gp Austin, la diretta: Norris brucia Leclerc al via, Sainz terzo davanti a Hamilton e Verstappen

Russell riesce a superare Ocon che viene attaccato anche da Perez con successo

3° giro - Norris spinge forte ed ha 2"4 su Leclerc che tiene Sainz a 9 decimi, poi Hamilton Verstappen Piastri Ocon Russell Perez Gasly Tsunoda Zhou Ricciardo Albon Bottas Magnussen Sargeant Alonso Hulkenberg Stroll

Battaglia tra Ocon e Russell per la settima posizione

2° giro - Norris ha già 1"9 su Leclerc, Sainz ha perso il passo ed ha molto vicino Hamilton

Sainz attacca Leclerc, ma il monegasco si difende

Grande partenza di Norris che va in testa davanti a Leclerc Sainz Hamilton Verstappen Piastri Ocon Russell Perez e Gasly

Ai box Alpine spicca la presenza del boxeur Joshua, in quello Mercedes Harry il duca di Sussex

Inizia il giro di ricognizione, ad Austin ci sono 30 gradi e non è prevista pioggia

La prima curva a sinistra, in salita, sarà molto complicata per i venti piloti e potrebbe offrire qualche sorpresa

Con le gomme dure partono Hulkenberg e Stroll, tutti gli altri con le medie

Partiranno dai box le due Haas di Hulkenberg e Magnussen e le due Aston Martin di Alonso e Stroll, che tra l'altro ha commesso un errore nella procedura di schieramento.

Alonso invece, ha bocciato il nuovo pacchetto aerodinamico portato dalla Aston Martin ed ha voluto tornare alla vecchia soluzione. Di conseguenza si è dovuto infrangere il cosiddetto parco chiuso per intervenire sulla vettura pagando una penalità, che è quella di partire dai box.

E' una vera e propria occasione quella che si presenta sul menu del Gran Premio di Austin, in Texas. Charles Leclerc ha portato la Ferrari in pole nella qualifica di venerdì dopo che Max Verstappen, sotto pressione, aveva commesso un errore, andando oltre la linea dei track limits. Il suo tempo è così stato cancellato e il pilota della Red Bull-Honda partirà soltanto sesto, dalla terza fila. Leclerc ha quindi la possibilità di allungare subito nei primi giri, ma la concorrenza non scherza. Si è visto nella gara Sprint quanto sia cresciuta la Mercedes con il nuovo fondo piatto portato ad Austin, con Lewis Hamilton che è stato velocissimo ieri tanto da dare del filo da torcere a Verstappen nei primi km della corsa di trenta minuti. Hamilton partirà terzo mentre a fianco di Leclerc ci sarà l'altrettanto "pericoloso" Lando Norris con la sempre competitiva McLaren-Mercedes. Mentre in seconda fila con Hamilton, troviamo Carlos Sainz con l'altra Ferrari, voglioso di dimostrare che nella classifica di campionato non è per caso che si trova davanti a Leclerc. Verstappen, sesto in griglia, dovrà vedersela con tutti loro oltre che con l'ostico George Russell, quinto sullo schieramento con la seconda Mercedes. Ci sarà da divertirsi, quanto meno nei primi giri. Poi, tutto dipenderà dalla resa delle gomme e sappiamo come nella gestione delle Pirelli, di ogni mescola, la Red Bull sia la migliore in questo senso.