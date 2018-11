GP Abu Dhabi, pauroso incidente di Hulkenberg, Bottas in testa davanti a Vettel

Ultimo aggiornamento: 14:39

9° giro - Riparte la gara, Hamilton è quinto dietro le Red Bull ed ingaggia un duello con Verstappen che lotta per mantenere la quarta posizione. Si ferma anche Leclerc che riparte in dodicesima posizione.8° giro - Entra di nuovo in pista la safety car, Hamilton si ferma per montare le supersoft.7° giro - Alla SF71H del finlandese si spegne il motore, Kimi alla sua ultima gara con la Rossa è costretto al ritiro.6° giro - Grande gara di Leclerc con l'Alfa Romeo. Il monegasco si avvicina alla Ferrari di Raikkonen con cui il prossimo anno si scambierà la monoposto.5° giro - La Red Bull di Verstappen ha problemi di motore e le Force India con motore Mercedes di Ocon e Perez lo passano in rettilineo. Bel duello fra i tre piloti ed alla fine, con non poca fatica, l'olandese riesce a riprendersi un'anonima ottava posizione.4° giro - Riparte la gara, tutti tengono le posizioni.PATENZA - Scattano bene le Frecce d'Argento e mantengono le posizioni. Hamilton si infila nella prima curva davanti al compagno di squadra e alle due Ferrari. Dientro ha problemi al via Verstappen che non riesce a sfruttare il vantaggio delle gomme hypersoft, mentre Leclerc con l'Alfa Romeo insidia la Red Bull di Ricciardo per la quinta posizione. Hulkenberg attacca la Haas di Grosjean, i due si toccano e la Renault del tedesco cappotta più volte fermandosi capovolta sulle pretezioni. I soccorsi non sono rapidissimi e c'è un principio d'incendio, ma il pilota fortunatamente esce illeso. Entra in pista la safety car.ABU DHABI - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta della seconda prima nell'ultimo gran premio della stagione e andrà all'attacco delle due Mercedes che scattano davanti per cercare di arrampicarsi di nuovo sul gradino più alto del podio dopo un digiuno lungo otto gare. Il quattro volte campione del mondo tedesco non vince infatti più dal Gran Premio del Belgio che si è disputato sulla pista di Spa il 25 agosto. La seconda parte del Campionato molto deludente ha impedito al Cavallino in un anno in cui la monoposto era molto buona di riportare il Mondiale a Maranello dopo 11 anni.