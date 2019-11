Gp Abu Dhabi, Bottas sfreccia nelle seconde libere davanti a Hamilton, Vettel e Leclerc

Bottas si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 che si correrà domenica sul circuito di Yas Marina. Il finlandese della Mercedes (che domenica partirà nelle retrovie nello schieramento in griglia per aver cambiato la power unit) ha chiuso col crono di 1'36«256 davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton, +0»310, e alle Ferrari di Charles Leclerc, +0«386, e Sebastian Vettel, +0»435. Quinta e sesta piazza per le Red Bull con Max Verstappen, +0«551, e Alexander Albon, +1»032. © RIPRODUZIONE RISERVATA