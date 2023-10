Gara Sprint a Losail, la diretta: gran sorpasso di Russell su Piastri, Sainz terzo e Leclerc quarto

8° giro Russell ha 1"8 su Piastri, 2"8 su Sainz che tiene dietro Leclerc Verstappen Norris Alonso Ocon Hulkenberg Gasly poi Perez Hamilton Stroll Bottas Zhou Magnussen Tsunoda Albon

La safety-car rientra e Russell parte subito forte, Piastri si "addormenta" e viene attaccato da Sainz alla prima curva, ma l'australiano resiste

6° giro - C'è sempre la safety-car in pista

Sainz comunica di avere problemi di misfire e chiede al box di intervenire

4° giro - Esce Sargeant, ancora safety-car

3° giro - La gara riparte, Russell si butta all'interno di Piastri e va al comando

In safety-car Piastri Russell Sainz Leclerc Verstappen Norris Alonso Ocon Hulkenberg Perez Gasly Hamilton Bottas Stroll Zhou Magnussen Albon Sargeant Tsunoda

Safety-car, Lawson finisce nella ghiaia con la Alpha Tauri

Piastri parte bene, Norris e Verstappen no.

Dietro a Piastri si porta Russell poi ecco le due Ferrari con Sainz e Leclerc

Con le soft partono Russell Sainz Leclerc Alonso Ocon Gasly Stroll Sargeant, gli altri sono con le medie

Inizia il giro di ricognizione con Piastri davanti a tutti per la prima volta in uno schieramento di partenza F1

Sono le 20.30 a Losail, il circuito del Qatar che ospita la quarta gara Sprint della stagione e il 17esimo weekend del Mondiale su 22.

Tre punti gli mancano per diventare campione del mondo per la terza volta consecutivamente. Max Verstappen può permettersi di concludere la corsa Sprint al sesto posto, il suo unico rivale per la rincorsa al titolo è il suo compagno in Red Bull, Sergio Perez. Che per strappargli il mondiale dovrebbe vincere tutte le gare Sprint e tutti i Gran Premi ancora in programma sperando che Verstappen non raccogli tre punti. Fantascienza. Nella odierna gara Sprint, Verstappen parte terzo dietro alle due McLaren-Mercedes di Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno ottenuto un clamoroso risultato nello Shootout, così si chiama la qualifica per la Sprint. Terza fila per le due Ferrari con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc sesto.