Arrivabene: «Nel 2019 vogliamo il Mondiale, Vettel deve ancora dare il massimo»

«Nel 2018 abbiamo perso in semifinale, nel 2019 mi aspetto di vedere una squadra unita e determinata, che lotti non solo per arrivare in finale, ma per andare oltre e portare a casa il titolo». È questo l'ambizioso obiettivo per il 2019 del Team Principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, a margine della consegna a Milano dei «Caschi d'oro 2018» e dei «Volanti Aci». «Dobbiamo capire - aggiunge Arrivabene - tutti insieme gli errori commessi. Dell'anno scorso buttiamo le vittorie e portiamo dietro le vittorie mancate, solo così si impara a migliorare. La perfezione in Formula Uno non esiste, mai nessuno è riuscito a vincere tutte le gare. Ma alla fine vince chi è meno imperfetto».«Sebastian Vettel è il nostro pilota. Cosa mi aspetto da lui? Quello che mi aspetto da tutta la squadra. È un ragazzo che deve ancora esprimere il meglio di sé in Ferrari. Ma sono sicuro riuscirà a farlo il prossimo anno», ha aggiunto Arrivabene. «Vettel - aggiunge Arrivabene - può insegnare tanto a Leclerc. Charles lo conosco dal 2015 e abbiamo grande fiducia in lui, l'importante è che prenda il prossimo anno come un anno per imparare a conoscere la squadra. È un talento, ha dimostrato di andare forte, bisogna proteggerlo e fare in modo che il suo approdo in Ferrari non bruci il suo talento. Deve imparare il più possibile dal Team e da Vettel, che ha vinto 4 titoli iridati».