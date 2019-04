Formula E, Evans su Jaguar vince il Gp di Roma

l neozelandese Mitch Evans vince il Gp di Roma di Formula E. Il pilota del team Panasonic Jaguar Raging si impone davanti al tedesco André Lotterer, autore della pole con la sua Ds Techeetah, e al belga Stoffel Vandoorne, Hwa, nella seconda edizione ospitata dalla Capitale. Per Evans l'affermazione nell'EPrix di Roma (la prima in carriera e la prima in assoluto per il Team Jaguar ndr) conferma quanto sia aperto il campionato, Evans è il settimo vincitore in altrettante gare. © RIPRODUZIONE RISERVATA