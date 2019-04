Agag: «Importanti passi avanti in tecnologia e qualità per il pubblico»

«Sono molto orgoglioso di essere qui oggi e poter annunciare i dettagli del ritorno a Roma della Formula E, che ormai è parte del tessuto culturale e sportivo di questa città». Lo ha detto Alejandro Agag, Presidente e Fondatore di Formula E oggi nella Capitale.



«In un anno abbiamo compiuto importanti passi avanti in termini di innovazione tecnologica e qualità dei contenuti per il pubblico, con l'obiettivo di regalare agli spettatori una giornata di puro divertimento, velocità e sport. Oltre ai grandi marchi dei nostri partner globali sono anche orgoglioso di annunciare due nomi prestigiosi in Geox e Huawei come partner locali, dimostrazione della continua crescita della Formula E come piattaforma commerciale per gli sponsor», ha aggiunto Agag dopo lo straordinario successo della prima edizione. La tappa romana si terrà sabato 13 aprile sul circuito cittadino dell'Eur, che ospiterà quest'anno 35.000 spettatori.



L'E-Prix di Roma è una delle tredici gare previste dalla quinta stagione del campionato, che è partito il 15 dicembre scorso ad Ad Diriyah e si concluderà il prossimo 13 e 14 luglio a New York, dopo aver attraversato 12 città e tutti e cinque i continenti. La quinta stagione del Campionato ABB FIA Formula E ha visto il debutto della rivoluzionaria vettura di seconda generazione e l'arrivo di un campione del calibro di Felipe Massa. La nuova monoposto Gen2, in particolare, vanta un sensibile aumento delle prestazioni che consente a team e piloti di completare l'intera durata di gara senza effettuare il pit-stop per il cambio vettura: una testimonianza dei progressi in corso nella tecnologia delle batterie e dei veicoli elettrici nell'arco di soli quattro anni.



Il ritorno a Roma, in particolare, sarà ricco di grandi novità. Quest'anno, le iniziative per la città eterna inizieranno già a partire da lunedì 8 aprile, con una due giorni di festa in Viale Europa dedicata in particolare ai residenti del quartiere Eur, che ospita la gara per il secondo anno consecutivo. Inoltre, venerdì 12 a partire dalle ore 12.00, l'area interessata dalla Formula E sarà accessibile gratuitamente per permettere a tutti i cittadini di usufruire dei diversi servizi previsti e vivere da vicino le emozioni dei preparativi, partecipando a diverse attività di intrattenimento, tra cui la sessione di collaudo in pista delle Gen2, le prove libere del nuovo campionato Jaguar IPace eTrophy, competizioni di discipline paralimpiche, diverse attrazioni negli spazi E-Village e un grande concerto gratuito.



Altra novità di quest'anno sarà la E-Parade, che permetterà a chiunque si presenti con un mezzo eco-sostenibile di provare il brivido di guidare sul circuito di gara. Formula E non dimentica quest'anno la creazione di valore per il territorio. È parte essenziale del suo DNA infatti lasciare una traccia positiva in ognuna delle città protagonista delle corse, attraverso iniziative dedicate alla sensibilizzazione delle comunità sui temi fondamentali della sostenibilità e la cura degli spazi pubblici. Sono inoltre previste due ulteriori iniziative di «legacy» alla città di Roma. La prima, con ricaduta diretta sul quartiere Eur, prevede la potatura e messa in sicurezza delle alberature che insistono sui tratti commerciali di viale Europa. L'intervento consentirà da subito una fruizione in sicurezza della via oltre che garantire, per i mesi estivi, il non oscuramento derivante dai rami prospicienti gli esercizi commerciali.



L'ulteriore eredità per la città prevede la donazione a titolo gratuito di 15 decespugliatori da dare in dotazione al Ministero di Grazia e Giustizia, all'interno del programma di reinserimento sociale dei detenuti. Le macchine saranno utilizzate per la cura ordinaria e straordinaria del verde pubblico.



Il campionato, iniziato a settembre 2014, comprende 11 team e 22 piloti e si propone come una piattaforma sportiva su cui testare e sviluppare tecnologie che contribuiscono a modellare le auto del futuro. Anche grazie a questo carattere innovativo e rivoluzionario, alla Formula E hanno aderito i principali produttori automobilistici del mondo, tra cui Audi, BMW, Jaguar e Nissan. Ad eccezione di Città del Messico, Marrakesh e Berlino, le gare di Formula E si svolgono su circuiti stradali adattati nel cuore delle città. Questa stagione vede ogni E-Prix diventare una corsa a tempo, della durata di 45 minuti +1 giro. Ciò significa che i fan possono assistere alla gara dall'inizio alla fine in appena un'ora. In questa stagione, i piloti seguiranno un format innovativo in ogni E-Prix, «l'ATTACK MODE», un boost di potenza in più utilizzabile un numero di volte variabile di gara in gara, così da aumentarne l'imprevedibilità e il divertimento dei fan. A trasmettere la tappa italiana in diretta in 90 paesi sarà ancora una volta Italia 1 grazie alla partnership tra Formula E e Mediaset.



Tutti gli spettatori interessati potranno pertanto assistere in diretta all'E-Prix di Roma e al resto delle gare campionato, sul canale in chiaro di Italia 1. La diretta inizia alle ore 13.00, mentre l'inizio della gara è previsto per le 16.00. Il prossimo 13 aprile quindi, la città eterna sarà ancora una volta sotto i riflettori del mondo intero, saranno oltre 35 milioni gli spettatori previsti quest'anno a livello globale.

