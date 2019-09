Formula 2, 1' minuto di silenzio nel ricordo di Hubert in Formula 1 e 3

Il dramma di Anthoine Hubert, il giovane pilota francese morto ieri durante una gara di Formula 2 ha colpito tutto il mondo dell'automobilismo riunito a Spa per il Gp del Belgio. Dopo la decisione, presa ieri, di annullare la gara di Formula 2 prevista per oggi, oggi viene rispettato 1' di silenzio prima delle prove di Formula 3 e Formula 1 in programma sul circuito belga. Prima della prova della classe minore, i piloti, tutti i componenti dei team e i commissari di gara della Formula 3 e della Formula 2 si sono riuniti in pista sulla griglia di partenza per il minuto di silenzio per il pilota 22enne. Molti team di F3 hanno esposto sulle loro monoposto una scritta o un simbolo per commemorare Hubert. La Formula 2 tornerà in pista il prossimo fine settimana a Monza e per allora verrà trovato il modo di onorare la memoria del pilota scomparso. Per la gara di Formula 1, che prenderà il via alle 15.10, è stato deciso di osservare 1' di silenzio prima dell'esecuzione inno nazionale che precede la gara.

