Formula 1, Williams: ufficiale l'arrivo di George Russell nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

George Russell correrà con la Williams in Formula Uno la prossima stagione. L'annuncio è stato dato dalla scuderia britannica che ha siglato col pilota inglese un accordo pluriennale. Classe 1998, Russell, test driver della Mercedes, dopo aver vinto la GP3 all'esordio nel 2017 è a pochi punti da fare il bis in F2. «È un grande onore unirmi ad un team prestigioso e storico come la Williams. La Formula 1 è sempre stata il sogno della mia vita -ha sottolineato Russell-. Quando seguivo le gare da bambino, sembrava qualcosa di surreale, invece l'anno prossimo sarò sulla griglia insieme a tanti piloti che ho ammirato per anni». «Sono felice di annunciare che George Russell si unirà alla Williams dalla stagione 2019. Abbiamo sempre provato a promuovere i giovani talenti alla Williams e George è il profilo perfetto per noi», ha aggiunto Claire Williams, vice team principal della Williams.