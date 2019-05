Formula 1, Vettel: «Dobbiamo fare più punti possibili»

«Il ritardo in classifica ora non conta, dobbiamo iniziare a fare più punti il prima possibile»:, dal circuito di Montmelo, parla chiaro nel primo giorno di conferenze in vista del Gp di Spagna. «Dopo i test eravamo davanti, ora leggermente dietro - ha detto il ferrarista - Ma la strada è lunga e le cose possono cambiare». Il tedesco ha parlato anche della possibilità di un Gp a Rio, annunciato per il 2020 dal presidente brasiliano Bolsonaro. «San Paolo ha una grande storia in F1, ma sarebbe bello anche correre a Rio - le sue parole - Ho letto di questa possibilità, vediamo cosa accade».