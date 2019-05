Formula 1, Vettel: «Ci manca la vittoria, speriamo sia la volta buona»

«Con la Ferrari ho spesso vissuto weekend molto positivi a Barcellona, anche se ancora qui ci manca la vittoria. Speriamo che sia la volta buona per toglierci questa soddisfazione». Lo dice il pilota della Ferrari a pochi giorni dal Gp di Spagna. «Conosco il circuito di Barcellona alla perfezione, la curva 3 in salita e la 9 sono sicuramente le più divertenti -aggiunge il 31enne tedesco-. Credo che l'ultimo settore per l'aspetto che ha adesso non sia più interessante come un tempo anche se è probabilmente diventato ancora più cruciale quando si tratta di ottenere il tempo. Bisogna infatti stare attenti a non commettere errori perché è fin troppo facile rovinare le gomme in quel settore e perdere decimi preziosi». © RIPRODUZIONE RISERVATA