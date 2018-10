Formula 1, Vandoorne saluta la McLaren: correrà in Formula E

Stoffel Vandoorne alla HWA Racelab, ora è ufficiale. Il giovane pilota belga nella stagione 2019, dopo la totale chiusura della McLaren per il proseguo della sua carriera in Formula 1, proverà una nuova esperienza tuffandosi nella Formula E. Vandoorne è stato scelto dalla HWA Racelab come nuovo compagno di team di Gary Paffett nel team 'satellitè della Mercedes in vista della sesta stagione della Formula elettrica. Una line-up tutta nuova con il campione GP2 (del 2015) che affiancherà il due volte iridato del DTM. Vandoorne si cimenterà nei primi test sulle monoposto elettriche di seconda generazione nelle prossime ore a Valencia prima di prendere il volo per Austin in vista del Gran Premio degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: 11:38

