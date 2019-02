Formula 1, Alonso: «Un onore diventare ambasciatore McLaren»

Lo spagnolo Fernando Alonso ha lasciato la F1 ma guiderà ancora in determinati test nel circus per supportare lo sviluppo dell'attuale McLaren MCL34, come parte del suo nuovo ruolo di ambasciatore della McLaren Racing. Il suo nuovo ruolo lo vedrà al volante della monoposto per lo sviluppo sia dell'auto di quest'anno che per l'MCL35 del 2020, e il team ha anche confermato che il due volte campione del mondo sarà a disposizione per consigliare i due attuali piloti Carlos Sainz e Lando Norris. Inoltre, Alonso si unirà alla McLaren per un secondo tentativo a Indianapolis 500, mentre cerca di diventare il secondo pilota della storia, dopo Graham Hill, a raggiungere la Triple Crown del motorsport, vincendo il campionato del mondo di Formula 1, La 24 Ore di Le Mans e la classica delle corse ovali. «Diventare un ambasciatore della McLaren è un vero onore», ha detto Alonso, che ha fatto un'apparizione ai test pre-campionato di F1 a Barcellona questa settimana. «È una squadra speciale, e nonostante le sfide che abbiamo affrontato di recente. Sono felice di questo nuovo ruolo e della capacità di rimanere strettamente coinvolto con il team che ritengo sia la mia casa spirituale. Naturalmente abbiamo a maggio la 500 di Indianapolis, che non vedo l'ora di affrontare».

