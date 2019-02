Formula 1, Rosberg: «Hamilton ancora favorito, bella sfida Vettel-Leclerc»

«Lewis Hamilton è ancora il favorito per il titolo Mondiale. La Mercedes sta facendo molto bene e lui guida in maniera impressionante. Chi gli può contendere il titolo? Direi Vettel e Verstappen, con Leclerc che può essere la sorpresa». Lo ha detto l'ex campione del mondo, il tedesco Nico Rosberg, a Montecarlo per i Laureus World Sport Awards. «I regolamenti hanno cambiato molte cose. È una grande opportunità per tutti i team. Devono ripartire da zero. È molto interessante», ha proseguito l'ex pilota della Mercedes che sulla sfida in casa Maranello tra Sebastian Vettel e il nuovo arrivato Charles Leclerc, ha aggiunto: «Sarà una battaglia molto eccitante in Ferrari. Sarà molto bello vedere come competono e come gestiscono le cose. Sebastian deve fare molto bene quest'anno». L'ex pilota ha poi parlato del giovane connazionale Mick Schumacher figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher. «Ci sono grandi aspettative su di lui, deve saper gestire la pressione. Ha una grande opportunità e spero arrivi in F1, non è facile ma ha talento».



Il pilota tedesco ha anche parlato di Fernando Alonso e del suo addio alla F1. «L'addio di Fernando Alonso è un peccato, è una delle grandi star. Merita di lottare per le prime posizioni e non di stare indietro, è stato molto triste vederlo l'anno scorso. È una grande perdita per la F1, ma abbiamo piloti molto bravi che stanno andando a colmare il gap rapidamente», ha proseguito Rosberg che e stato deciso sul suo futuro: «Non torno in F1 anche se alla fine mi manca vincere, festeggiare la vittoria. Sono momenti che non potrò mai rivivere. Ma non puoi avere tutto nella vita».

