Formula 1, Bottas si aggiudica le prime libere: 2° tempo per Verstappen, 3° Hamilton

Se la aggiudica Bottas, a bordo della sua Mercedes, le prima sessione di prove libere del Gp di Spagna che si corre domenica sul circuito di Barcellona-Montmelò. Il pilota finlandese ferma il cronometro a 1'18"504, davanti alla Red Bull di Verstappen, +0.033, terzo tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, +0.123. Quarta la McLaren di Lando Norris, +0.440, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, +0.492 e +0.516, sesta l'Alpha Tauri di Pierre Gasly, +0.558.

APPROFONDIMENTI FORMULA 1 GP Spagna, libere 1: Bottas ci riprova e contiene Verstappen,... FORMULA 1 Che succede a Ricciardo? E' vera crisi? Scopriamo perché... FORMULA 1 L'Alpine Renault di De Meo e Brivio in Portogallo ha cominciato... FORMULA 1 La Red Bull si lecca le ferite per l'occasione persa a Portimao e... L'ORGOGLIO Frecce tricolori a Imola per il Gp di Formula 1: dalle prove al... CRONACA Frecce tricolori, show sull'autodromo di Imola prima del Gp di...

Covid, via libera per 7.500 tifosi a Montecarlo per il Gp di Formula 1

Valtteri Bottas gets his Friday off to a good start by topping the timesheets in FP1 👊#SpanishGP 🇪🇸 #F1 https://t.co/TyRHrhrPGH

— Formula 1 (@F1) May 7, 2021