Formula 1, Hamilton domina le seconde libere davanti a Verstappen e Bottas

Lewis Hamilton si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gp di Portogallo di Formula Uno in programma domenica sul circuito di Portimao. Il pluricampione del mondo della Mercedes ha girato in 1'19"837 precedendo l'olandese Max Verstappen, Red Bull, +0'143, e il compagno di scuderia Valtteri Bottas che ha girato con +0'344. Quarto crono per il ferrarista Carlos Sainz, in ritardo di 0'360 seguito dalle Alpine di Fernando Alonso, +0'383, ed Esteban Ocon, +0'398. Settima l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, +0'523. Più indietro la Red Bull di Sergio Perez, decima a +0'679 da Hamilton.

APPROFONDIMENTI FORMULA 1 GP Portogallo, libere 1: Bottas cerca rivincite e segna il primo... FORMULA 1 Sabato a Portimao, Hamilton può raggiungere il record storico... FORMULA 1 La Red Bull pensa al dopo Honda e strappa alla Mercedes il motorista,... FORMULA UNO Formula 1, gran premio del Bahrain MOTORI Formula 1, presentata la nuova Ferrari SF21

🏁 FP2 TOP 10 🏁 Hamilton (📸)

Verstappen

Bottas

Sainz

Alonso

Ocon

Leclerc

Ricciardo

Stroll

Perez#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/HMa5cbNHzW — Formula 1 (@F1) April 30, 2021

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA