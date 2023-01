Formula 1: Ferrari, Red Bull e Mercedes, ecco quando saranno svelate le nuove monoposto 2023

Mancano appena tre settimane all'avvio della stagione 2023 del Mondiale F1. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dal 14 al 16 febbraio si terranno tre giornate di test collettivi, gli unici previsti, poi tra poco più di un mese, il fine settimana del 5 marzo, partirà il campionato con il primo Gran Premio sempre a Sakhir. Le nuove monoposto sono ormai state completate, o sono in via definizione. La Red Bull sarà il primo team a presentare la vettura 2023 di Max Verstappen e Sergio Perez. Lo farà a New York in grande stile, da team campione del mondo.

Il 6 febbraio sarà la Williams per Alexander Albon e Logan Sargeant a mostrare la propria creatura. Sempre a New York invece, l'11 febbraio, toccherà all'Alpha Tauri per Nyck De Vries e Yuki Tsunoda, ma al momento, per quel che si è saputo, il team di Faenza nonché seconda formazione della Red Bull, farà vedere soltanto la nuova livrea. Per la monoposto si dovrà attendere il test di Sakhir.Dopo di che, a raffica saranno svelate il 13 febbraio la Aston Martin dei piloti Lance Stroll e Fernando Alonso, e la McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, toccherà alla Ferrari del nuovo team principal Frederic Vasseur togliere i veli con Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre il giorno seguente, 15 febbraio, arriverà la Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Il 16 febbraio, verrà presentata la Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly.

Non hanno ancora comunicato le date della presentazione delle proprie vetture i team Haas e Sauber, ma si pensa che saranno mostrate direttamente in corsia box in occasione dei test di Sakhir.



Il calendario delle presentazioni



3 febbraio - Red Bull

6 febbraio - Williams

11 febbraio - Alpha Tauri (solo livrea)

13 febbraio - McLaren

13 febbraio - Aston Martin

14 febbraio - Ferrari

15 febbraio - Mercedes

16 febbraio - Alpine