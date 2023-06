Formula Uno e MotoGp, la guida al weekend: dove si corre, gli orari e dove vederla

Sarà un weekend ricco di motori. Formula 1 e MotoGp tornano a correre e lo faranno nello stesso fine settimana, rispettivamente sui circuiti di Sachsenring (Germania) e Montreal (Canada). Si riparte con i campioni del mondo Max Verstappen e Francesco Bagnaia sempre in testa al Mondiale, nonché vincitori delle ultime gare al Mugello e a Barcellona. Di seguito, il programma completo del weekend.

Il programma di Formula 1

Ecco il programma completo del Gran Premio del Canada di Formula 1:

Venerdì 16 giugno

19:30-20:30 Prima sessione di prove libere

23:00-00:00 Seconda sessione di prove libere

Sabato 17 giugno

18:30-19:30 Terza sessione di prove libere

22:00-23:00 Qualifiche (differita su Tv8 alle ore 23.30)

Domenica 18 giugno

20:00 Gara (differita su Tv8 alle ore 22)

Dove vedere la Formula Uno

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 sarà trasmetto in esclusiva televisiva su Sky ai canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

La gara sarà visibile anche in streaming su SkyGo e su Now.

Il programma di MotoGp

Ecco il programma completo del Gran Premio di Germania di MotoGp:

Venerdì 16 giugno

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGp

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGp

Sabato 17 giugno

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGp

Ore 10.45: qualifiche MotoGp

Ore 14.55: Sprint Race MotoGp (live anche su TV8)

Domenica 18 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGp

Ore 14: gara MotoGp (in differita su TV8 dalle 17.05)

Dove vedere la MotoGp

Il Gran Premio di Germania sarà visibile in diretta televisiva su Sky, ai canali Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP. La sprint race sarà trasmessa anche da TV8, mentre la gara arriverà sul canale in differita alle 17.05. La corsa si potrà seguire in streaming ci si su SkyGo e Now.