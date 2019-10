Formula 1, il "Circus" sbarca a Miami: dal 2021 un Gp all'Hard Rock Stadium

Accordo preliminare tra la Formula 1 e il proprietario dei Miami Dolphins per organizzare una tappa del circus a Miami a partire dal 2021. L'accordo al vaglio di Liberty Media prevede una corsa che passi attorno allo stadio della squadra di football americano, l'Hard Rock Stadium, che si trova nel centro della metropoli della Florida. Contro l'iniziativa si è levata l'alzata di scudi di diverse associazioni locali che temono un blocco delle attività commerciali del centro. A spingere per il progetto di un Gp a Miami il proprietario dei Dolphins, Stephen Ross. Il nuovo tentativo riporta alla mente la sfortunata esperienza del Gp di Las Vegas che si è tenuto tra il 1981 ed il 1982 sul Circuito del Caesars Palace. A giurare sul ritorno economico che la corsa avrebbe come ricadute sulla città sono stati il direttore commerciale della F1, Sean Bratches, e Tom Garfinkel, direttore generale dell'Hard Rock Stadium. «Con un impatto annuale stimato di 400 milioni di dollari, con 35mila pernottamenti previsti, il Gp di Miami avrà un impatto economico travolgente per il sud della Florida», spiegano i promotori.

