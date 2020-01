Formula 1, Mondiale 2020 con 22 Gp, per il 2022 in corsa anche Panama

Il 2020 della Formula 1 segnerà un nuovo record in fatto di Gp, con 22 Gran Premi previsti, grazie alla new entry del Vietnam, al ritorno dopo 35 anni dell'Olanda ed alla sola defezione della Germania. Una crescita che nei prossimi anni come nei piani di Liberty Media dovrebbe portare il calendario della Formula 1 raggiungimento di un massimo di 25 gare in stagione. Alcune possibili opzioni sono già note, come l'idea di correre una gara a Miami insieme a quella di riportare il Circus in Africa. L'ultima proposta in ordine di tempo è invece quella lanciata dal quotidiano panamense Mi Diario che allarga ulteriormente i confini della regina della velocità, ipotizzando un Gp proprio a Panama. Il progetto iniziale della che è stato mostrato sarebbe quello di un tracciato cittadino che si svilupperebbe attraverso il centro di Panama City, capitale del paese centroamericano. Dai documenti trapelati e riportati dal quotidiano di panamense la prima edizione potrebbe essere disputata già nel 2022, lo stesso anno in cui scade il contratto che lega la F1 al circuito di Città del Messico.

