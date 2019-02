Formula 1, la Red Bull svela le prime immagini della nuova RB15

Dopo la Mercedes anche la Red Bull si mostra al mondo. Su twitter la scuderia austriaca mostra le prime immagini della monoposto che parteciperà al Mondiale 2019 di Formula 1. Vettura dipinta di blu scuro e rosso per una livrea definita come una edizione speciale. «La RB 15 - spiegano alla Red Bull - porta la squadra in una nuova era grazie alla potenza del motore Honda ed all'eccitante abbinamento di piloti. La nuova Red Bull RB15 sarà guidata oggi per la prima volta da Max Verstappen sul circuito inglese di Silverstone nel giorno predisposto per le prime riprese filmate. Nel Mondiale che scatterà a Melbourne il prossimo 17 marzo Verstappen sarà affiancato dal nuovo arrivato Pierre Gasly. © RIPRODUZIONE RISERVATA