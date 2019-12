Formula 1, Hamilton: «Amo la Mercedes, ma per il futuro normale guardarsi intorno»

«Io amo la Mercedes ma non prenderò una decisione veloce sul mio futuro. Penso sia normale guardarmi attorno e pensare a ciò che voglio davvero. Soprattutto tenuto conto che si tratta dell'ultima parte della mia carriera». Il 6 volte campione del mondo Lewis Hamilton non nega la possibilità di lasciare la Mercedes al termine della prossima stagione quando scadrà il contratto con le frecce d'argento. «Questa è stata probabilmente la miglior stagione della mia carriera, siamo cresciuti molto come squadra e spero di ripartire al meglio anche per le sfide che ci vedranno protagonisti nel 2020», aggiunge Hamilton da Abu Dhabi dove ieri ha vinto l'ultimo Gp della stagione.

