GP di Suzuka, la diretta: la gara riparte con Verstappen davanti a Norris, Piastri poi le due Ferrari di Leclerc e Sainz

13° giro - Disastroso Perez che al tornante tenta un sorpasso in netto ritardo su Magnussen e finisce per speronare la Haas del danese

Verstappen ha portato a 4"5 il vantaggio su Norris e 9" su Piastri seguito da Leclerc e Sainz

12° giro - Pit-stop per Alonso che lascia le gomme soft per le dure

Ai box Lawson e Zhou, montano rispettivamente gomme medie e soft

11° giro - Duello tra Magnussen e Ocon per la 12esima posizione

Arrivano le prime penalità: 5" a Sargeant per il contatto con Bottas, 5" a Perez per non avere tenuto la posizione in safety-car quando è rientrato in pista dai box

9° giro - Perez dopo la sosta ai box al 1° giro per il contatto con Hamilton è in fase di rimonta.

Ora è 15esimo alle spalle di Ocon

Ai box Hulkenberg che cambia le gomme da soft a media

Bottas comunica che la sua Sauber è inguidabile dopo l'urto con Sargeant, oltre a quello al via con Albon, e torna ai box per ritirarsi

8° giro - Verstappen allunga ed ha un vantaggio di 2"4 su Norris, 5"2 su Piastri che contiene Leclerc e Sainz. A seguire, Alonso, Hamilton, Russell, e le due splendide Alpha Tauri con Lawson e Tsunoda a chiudere la top 10

7° giro - Bottas rientra ai box per la seconda volta per verificare i danni subìti dalla sua Sauber, poi ritorna in pista

Al tornante, Bottas viene colpito da Sargeant che lo butta sull'erba, il finlandese riparte

Russell sorprende Hamilton alla variante finale, ma Hamilton non ci sta, prende la scia del compagno di squadra sul rettifilo di arrivo e lo passa all'esterno con una manovra coraggiosa

5° giro - La gara riparte con Alonso, dotato di gomme soft, che va all'attacco di Sainz, gomme medie

4° giro - Safety-car sempre in pista, Verstappen guida il gruppo seguito da Norris Piastri Leclerc Sainz Alonso Hamilton Russell Lawson Tsunoda Stroll Hulkenberg Gasly Magnussen Ocon Zhou Albon Perez Sargeant Bottas

Safety-car in pista, Perez ai box per cambiare il museetto e monta le gomme hard. Ai box anche Bottas e Sargeant

Bottas invece, ha danneggiato l'anteriore andando a colpire Albon al suo fianco, tutto questo nel rettilineo di partenza

Il replay mostra come Sainz si sposta verso sinistra per evitare Leclerc che non è partito benissimo. Perez è costretto a sua volta di spostarsi a sinistra mandando Hamilton sull'erba in pieno rettifilo

Bottas procede lentamente con l'ala anteriore danneggiata

Dietro c'è stato subito un contatto, entra la safety-car per far ripulire la parte finale del rettifilo di arrivo

Partenza non perfetta di Verstappen che viene stretto a sandwich dalle McLaren di Piastri e Norris, ma alla prima curva è l'olandese a passare per primo

C'è molta curiosità per Piastri in prima fila per la prima volta

Inizia il giro di ricognizione con Verstappen che lo affronta velocissimo nella prima parte

Tutti gli altri sono con le gomme medie mentre Sargeant parte dai box

Con le gomme soft partono Tsunoda, Alonso, Lawson, Bottas Stroll Hulkenberg e Zhou

Tribune stracolme a Suzuka per il GP del Giappone dove c'è uno splendido sole e una temperatura di 27 gradi

È una Red Bull-Honda devastante quella che è arrivata in Giappone, sul bellissimo e probante (per piloti e monoposto) di Suzuka. Max Verstappen ha occupato la prima posizione fin dal primo turno libero del venerdì, confermandosi nella seconda sessione, poi ancora nella terza e infine ha rifilato mezzo secondo ad Oscar Piastri in qualifica. Più di così, non si poteva proprio. Serviva una ripresa dopo la debacle di Singapore, e prontamente è arrivata. Un inciampo, quello di sette giorni fa, che ha rovinato alla Red Bull la possibilità di vincere tutte le gare del Mondiale. Oggi, constatata la superiorità di Verstappen (Sergio Perez è solo quinto), potrebbe essere una fuga solitaria quella del pilota olandese, ma in McLaren-Mercedes, con Piastri in prima fila (eccezionale la prestazione del rookie) e Lando Norris terzo, chissà che non si verifichi qualche colpo di scena. La Ferrari non è lontana, quarta con Charles Leclerc e si punta al podio dove spera di salirvi anche Carlos Sainz, sesto.