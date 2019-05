Gp di Spagna, Bottas e Hamilton davanti a tutti nelle seconde libere

Le Mercedes guidano le seconde prove libere del Gp di Spagna di F1. Sul circuito del Montmelò, Valtteri Bottas, come nella prima sessione, ha fatto segnare il miglior tempo in 1.17.284, precedendo si soli 49 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Di poco dietro le due Ferrari di Charles Leclerc, terzo a +0«301, e Sebastian Vettel quarto a +0»389, mentre chiude quinta la Red Bull di Max Verstappen a sette decimi e mezzo. Si piazza con il sesto crono la Haas di Romain Grosjean seguito dall'altra Red Bull di Pierre Gasly e dall'altra Haas di Kevin Magnussen. Chiudono la Top Ten Carlos Sainz su McLaren e Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Undicesimo tempo per Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA