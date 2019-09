Formula 1 , Leclerc: «Un pò deluso, ma felice per il team»

«È sempre difficile perdere una vittoria, ma sono contento per la doppietta della Ferrari, è la prima della stagione. Sono deluso un pò, chiunque lo sarebbe, ma contento per il team. Aspettiamo, ma possiamo essere ottimisti, per il passo-gara e per come vanno le cose. La strategia dei pit-stop era stata fissata prima della gara, io mi sono attenuto ai piani». Così Charles Leclerc dopo il secondo posto nel Gp di Singapore, dove ha vinto la Ferrari di Vettel, parlando a Sky Sport. © RIPRODUZIONE RISERVATA