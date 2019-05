Gp Montecarlo, Vettel: «Il secondo posto è un risultato eccezionale per me e il team»

«È stata una gara difficile da gestire, a Montecarlo può succedere sempre di tutto ed è successo anche oggi. Ho pensato ci fosse una buona possibilità per me ma poi abbiamo cercato di mantenere la posizione visto che Max Verstappen aveva quella penalità. Le gomme posteriori hanno iniziato a soffrire, la situazione era complicata e il risultato è eccezionale per me e per il team». Sono le parole del pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, al termine del Gp di Montecarlo che lo ha visto sul secondo gradino del podio. «Non siamo ancora veloci come i nostri avversari, ma oggi dobbiamo congratularci con Lewis e anche Niki Lauda sarebbe stato contento. Sarà sempre presente con noi e ci mancherà tantissimo, è stata una icona e tutti i miei pensieri sono con lui e la sua famiglia», ha concluso il pilota tedesco parlando di Niki Lauda scomparso alcuni giorni fa. © RIPRODUZIONE RISERVATA