Gp Montecarlo, Hamilton: «La gara più difficile. Ho lottato con lo spirito di Lauda»

«Probabilmente è la gara più difficile che abbia mai fatto, ho lottato con lo spirito di Niki, lui ha avuto una grande influenza nel team e ci ha aiutato ad arrivare a questo punto. Sicuramente ci ha guardato dall'alto». Lewis Hamilton vince a Montecarlo e dedica una menzione speciale a Lauda, scomparso pochi giorni fa. «Ho cercato di rimanere concentrato per renderlo orgoglioso», dice l'inglese della Mercedes nell'intervista post-gara, prima di soffermarsi sulle difficoltà avute oggi. «Le gomme erano senza più vita, erano praticamente vuote. La macchina non curvava, penso che la gomma era sbagliata. Ad ogni modo questo team ha fatto un lavoro incredibile in queste prime 6 gare e sono molto fiero di farne parte». Hamilton commenta poi il contatto nel finale con Max Verstappen: «Si è buttato un pò tardi, per fortuna l'ho visto all'ultimo momento, ci siamo toccati ma è andata bene».

