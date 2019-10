Formula 1, Vettel fiducioso: «Abbiamo pacchetto forte»

«Non so cosa accadrà, ma sono fiducioso e abbiamo un pacchetto forte. Vedremo come andranno le cose». Lo dice il pilota della Ferrari, Sebastian Vettel, alla vigilia delle prove libere del Gp del Messico. «Dovremo trovare assetto e bilanciamento giusto su questo tracciato, ci sono tanti piccoli dettagli che possono fare la differenza -aggiunge il 32enne tedesco in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere-. Non è una di quelle piste dove l'efficienza conta più di tanto e la nostra è una macchina efficiente. Vedremo come gestire le zone più tortuose». Vettel torna poi sulla pole position di due settimane fa a Suzuka, poi non concretizzata con un successo: «Non ho avuto tempo per godermela per il fatto che dopo 3 ore c'era il Gp. Peccato per la gara, poteva andare meglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA