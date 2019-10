Formula 1, Hamilton si prepara al gran premio boxando con Chavez

Lewis Hamilton ha un rapporto speciale col Messico. Qui ha conquistato i suoi ultimi due titoli mondiali, e domenica potrebbe riuscirci per la terza volta consecutiva. In occasione del 16/o Gp del 2019, un gruppo di preparatori atletici del marchio sportivo Puma, che è uno dei principali sponsor del britannico, ha ideato per il campione del mondo un allenamento speciale. Così Hamilton è sceso sul ring per 'sfidarè Julio Cesar Chavez, ex fuoriclasse del ring e pluri-iridato, con il quale ha scambiato qualche colpo sul ring: in pratica, i due hanno 'fatto i guantì. Obiettivo di questo allenamento particolare era di cominciare a fare i conti, e 'batterè il nemico numero uno per il weekend in Messico, ovvero l'altitudine. L'incontro coi guantoni è stato l'ultimo atto di una serie di attività svolte da Hamilton fianco a fianco con i più importanti atleti messicani. Lewis ha effettuato alcuni esercizi a terra fianco a fianco con Rafael Marquez, ex difensore del Barcellona e del Verona ed ex capitano della nazionale messicana. Il pilota britannico ha avuto poi modo di confrontarsi con Antonio «Pollo» Briseno, difensore del Chivas, Jesus Corona e Adrian Aldrete, portiere e difensore del Cruz Azul. E ancora altri allenamenti mirati con Daniel Corral e il vogatore Patrick Lolliger. Hamilton non si è fatto mancare nemmeno una sfida con la realtà virtuale, sottoponendosi ad alcuni esercizi ambientati tra le piramidi di Teotihuacan, sito archeologico messicano.

«La boxe? Ero ad un evento con Raikkonen. È uno sport che ho praticato da bambino. Ero sul ring con una leggenda come Julio Cesar Chavez e mi ha detto che ho la mano pesante». Così Lewis Hamilton, in conferenza stampa a Città del Messico, ha parlato del suo allenamento 'particolarè di oggi, quando per contrastare gli effetti dell'altura, e grazie alla collaborazione dello sponsor tecnico, ha fatto i guanti con Julio Cesar Chavez, 'el Campeon', leggenda della boxe messicana.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA