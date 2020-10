Formula 1, Leclerc: «4° posto inatteso, con una buona partenza tutto è possibile»

«Sono contento, non ci aspettavamo un risultato così. Spero che il lato da cui partirò non sia troppo sporco, perché con una buona partenza tutto è possibile». Così Charles Leclerc dopo il 4° posto nelle qualifiche del Gp dell'Eifel sul circuito del Nuerburgring. «Abbiamo portato una novità che non è così significativa, però ha dato degli evidenti riscontri positivi e questo significa che siamo sulla buona strada ed è molto positivo -aggiunge il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport-. A piccoli passi torneremo dove vogliamo essere. Evidentemente non disputare le PL1 e le PL2 è stato un vantaggio per noi e a livello di bilanciamento siamo partiti subito con il piede giusto».

«Con la macchina che ho non posso fare di più. Parto 11° e cercherò di raggiungere il miglior risultato possibile. Magari partire non con le soft sarà un vantaggio». Queste le parole del pilota della Ferrari Sebastian Vettel dopo l'eliminazione nel Q2. «La macchina non è male dal punto di vista aerodinamico, ultima volta che abbiamo avuto un carico simile era in Ungheria. Dovremmo andare più forte, peccato non aver capitalizzato. Gomme? Vedremo domani che strategia avere», aggiunge il tedesco ai microfoni di Sky Sport.

