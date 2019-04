Formula 1, Bottas il più veloce davanti a Vettel nelle seconde libere

È di Vallteri Bottas su Mercedes il miglior tempo nella seconda sessione di libere del Gran Premio di Cina. Il pilota finlandese ha girato in 1.33.330 chiudendo davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel, il più veloce nella prima sessione, con il tempo di 1.33.357 e alla Red Bull di Max Verstappen in 1.33.551. Quarto crono per la Mercedes di Lewis Hamilton, in 1.34.037 e quinto Nico Hulkenberg su Renault in 1.34.096. Sesto posto per la McLaren di Carlos Sainz e settimo per l'altra Ferrari di Charles Leclerc in 1.34.158, che a metà sessione è rientrato ai box. Chiudono la top ten Lando Norris su Mclaren, Daniel Ricciardo su Renault e Pierre Gasly su Red Bull.

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA