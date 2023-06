Formula 1, GP del Canada: nelle prove libere 2 la Mercedes piazza Hamilton e Russell davanti, Sainz terzo, Red Bull fatica

Sabato 17 Giugno 2023, 00:31







Causa il problema elettronico che ha colpito il circuito televisivo interno del circuito, e che ha cancellato il primo turno libero del GP del Canada, la seconda sessione è stata allungata da 60 a 90 minuti, di fatto tornando all'antico. Scelta logica e intelligente. I team e i piloti hanno potuto provare varie soluzioni di set-up con le diverse mescole delle Pirelli e alla fine è anche arrivata copiosa la pioggia, tra l'altro prevista per tutta la giornata di sabato. Ma domenica tornerà il sole, almeno secondo i rilievi del meteo locale.



In questo convulso venerdì, è emersa la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell grazie all'utilizzo delle gomme soft. I due piloti inglesi hanno ottenuto i tempi di 1'13"718 e 1'13"745. Buone le prestazioni della Ferrari che con le medie ha raggiunto il terzo posto con Carlos Sainz (1'13"844) e il quinto con Charles Leclerc (1'14"094). Nel finale, hanno anche girato con le gomme hard. Tra le due Rosse, si è inserita una Aston Martin-Mercedes ampiamente sviluppata nelle forme aerodinamiche, quella di Fernando Alonso che ha fermato i cronometri sull'1'14"044 con pneumatici soft.



La Red Bull-Honda ha vissuto con una certa difficoltà questa sessione. Max Verstappen ha lamentato di guidare una vettura nervosa, ma come sempre, come ci hanno insegnato, troveranno rapidamente la giusta soluzione. L'olandese è sesto, Sergio Perez ottavo. Notevole la prova di Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari che si è infilato tra le due Red Bull. Nella top 10 anche Lance Stroll e Pierre Gasly con una Alpine-Renault che ha appiedato dopo una mezzora di prove Esteban Ocon. Anche Nico Hulkenberg si è subito dovuto fermare dopo una vistosa fumata bianca uscita dal motore.



Venerdì 16 giugno 2023, libere 2



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'13"718 - 30 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'13"745 - 31

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"844 . 38

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"044 - 37

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'14"094 - 37

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'14"142 - 34

7 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'14"220 - 39

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"250 - 29

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"419 - 30

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'14"477 - 39

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'14"533 - 38

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"544 - 36

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'14"617 - 40

14 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'14"811 - 37

15 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'14"941 - 43

16 - Nyck De Vries (Apha Tauri-Honda) - 1'15"002 - 38

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"003 - 33

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'15"092 - 17

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'15"426 - 38

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'16"369 - 11